Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde, 2023 Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.
Yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa müsabakası 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.
Daha önce yapılan açıklamada müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak tavır: Türkiye'de oynayalım
TFF'nin Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'da oynatma kararı kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
Bu durum kulüplerin divan kurulu toplantılarında da gündeme geldi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü basına kapalı olarak gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın ardından, "Süper Kupa'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe de cumartesi günü düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etmişti.Kaynak: Haber Merkezi