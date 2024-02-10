Gaalatasaray yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttı. Sarı kırmızılılar üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri 66 puana yükselerek liderlik yarışında hata yapamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı kırmızılıların gollerini 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 31. dakikada Mertens kaydetti.

İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde iki maç sona yenilen Başakşehir ise bu sezonki 10. mağlubiyetini alarak 33 puanda kaldı.