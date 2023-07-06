2024 yılından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde her şey değişiyor. 36 takımla oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde lig sistemi yapılacak ve gruplar artık tarihe karışacak. 36 takımlı oluşan ligde takımlar birbirleriyle maç yapacak.

2 TAKIM ŞAMPİYON OLAMASA DA DAVET EDİLECEK

Wildcard şartlarına uyan takımlar, liglerinde şampiyon olamasa bile davet edilerek direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

WILDCARD ŞARTLARI

1- Müzesinde Süper Kupa bulunması.

2- Müzesinde Şampiyonlar Ligi Kupası bulunması.

3- Müzesinde UEFA Kupası bulunması.

Şartlardan en az 1 tanesini sağlayan takımlardan 2 tanesi Wildcard hakkına sahip olacak ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.

EN MUHTEMEL TAKIMLAR ARASINDA GALATASARAY VAR

Wildcard standartlarına uyan takımlardan birisi de Galatasaray. UEFA'nın olası davet edecek takımları listesinde ön planda olan sarı-kırmızılıların önümüzdeki yıllarda kaderi değişebilir.

İşte muhtemel takımlar

Galatasaray, Kızılyıldız, S.Bükreş, Shaktar, Sevilla...

CSKA ve Zenit ambargodan saf dışı kaldı.