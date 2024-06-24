Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Yeni sezon hazırlıklarında frene basmayan sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.

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OĞUZ AYDIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiren Oğuz Aydın ile anlaşan Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa sürede ikna etti. Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

FIRTINA GİBİ SEZON

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Alanyaspor formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.

Kaynak: Haber Merkezi