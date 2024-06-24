Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Yeni sezon hazırlıklarında frene basmayan sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.

OĞUZ AYDIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiren Oğuz Aydın ile anlaşan Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa sürede ikna etti. Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

FIRTINA GİBİ SEZON

Alanyaspor formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.