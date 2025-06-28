Fransız basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için resmi girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda tam 51 maça çıkan ve her birinde 90 dakika sahada kalan Ndicka, Avrupa’nın dikkat çeken savunma oyuncuları arasında yer alıyor.

1.92 metre boyundaki yıldız futbolcu, güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. Aynı zamanda Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da forma giyen Ndicka’ya piyasa değeri olarak 30 milyon Euro biçiliyor.

Galatasaray’ın Leroy Sane transferini tamamlamasının ardından, gözünü Victor Osimhen ve kaleci transferine çevirdiği biliniyordu. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda savunmaya da takviye isteyen yönetim, Ndicka transferini bitirmek için temaslarını hızlandırdı.

İtalyan ekibi Roma’nın Ndicka için nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu. Sarı kırmızılıların bu transferde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu konuşuluyor.

Transfer gelişmeleri yakından takip ediliyor…