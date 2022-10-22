Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir sosyal medya hesabından yeni armasını duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda Cumhuriyetin yüzü Galatasaray hastag'i kullanıldı.
İşte Sarı kırmızılıların yeni arması:
Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir sosyal medya hesabından yeni armasını duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda Cumhuriyetin yüzü Galatasaray hastag'i kullanıldı.
İşte Sarı kırmızılıların yeni arması:
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