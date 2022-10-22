Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir sosyal medya hesabından yeni armasını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda Cumhuriyetin yüzü Galatasaray hastag'i kullanıldı.

İşte Sarı kırmızılıların yeni arması: