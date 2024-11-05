Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Victor Osimhen’i sürpriz bir şekilde kiralayarak tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmayı hedefliyor.

Ocak ayında Chelsea’nin çıkış bedelini ödeyerek kadrosuna katmayı planladığı ancak Finansal Fair Play sıkıntısı nedeniyle kesin bir hamle yapamadığı 25 yaşındaki santrfor için Galatasaray cephesi harekete geçti.

Napoli ile birkaç görüşme yapan sarı-kırmızılılar, Osimhen’i en azından 1 sezon daha kiralık olarak kadroda tutmayı garantilemek istiyordu. Ancak İtalyan kulübünün bu teklife olumsuz yaklaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray’a kiralamadan önce Victor Osimhen’in serbest kalma bedelini 130 milyon eurodan ocak ayı için 90 milyon euroya, yaz dönemi için de 75 milyon euroya çeken Napoli, oyuncuyu bonservisiyle göndermenin planlarını yapıyor.

FORMÜL ARANIYOR

Galatasaray da hem performansı hem karakteri hem de vadettikleriyle çok kısa sürede tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Osimhen’in bonservisini alabilmek üzere formül arayışlarına girdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tüm yönetim kurulu kadrosunu görevlendirerek camianın tüm dinamiklerinin harekete geçirilmesini ve tüm sponsorlarla birlikte tarihi bir bütçe oluşturulmasını istedi.

75 milyon euro gibi bir bedelin karşılanması imkansıza yakın görünse de Galatasaray Yönetimi’nin ana planı en azından uzun vadelerle ve çeşitli bonuslarla 50 milyon euro seviyesine ulaşabilecek bir teklif paketi hazırlamak.

OSIMHEN HAZIR KITA BEKLİYOR

Fanatik'in haberine göre; Osimhen’in de "Kulüpler anlaşırsa ben imzaya hazırım" demesi üzerine bu tarihi teklif paketiyle Napoli’nin ikna edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.

Mauro Icardi ve Osimhen’in uyumundan çok memnun olan Özbek, bu ikiliyle Avrupa kupası kazanabileceklerini ve bu şekilde tarihe geçeceklerini düşünüyor. Bu nedenle Nijeryalı yıldızın ara transferde Galatasaray’dan ayrılması fikrine kesinlikle karşı çıkıyor.

Bu süreç ve planla ilgili olarak hem genç golcüyle hem de menajeriyle sık sık görüşmeler gerçekleştiriliyor. başkan Dursun Özbek, Osimhen konusu hakkında kulüp üyeleriyle de bir araya gelmeyi ve fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor.

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.