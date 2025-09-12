Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, ilk maçına zorlu bir deplasmanda çıkacak.

Maç Detayları

Rakip: Eintracht Frankfurt – Galatasaray

Tarih: 18 Eylül 2025, Perşembe Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Deplasmanda Mağlup İçeriği Görüntüle

Saat: 22:00 (Türkiye Saati ile)

Yer: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Yayın Kanalı: TRT 1 üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Neden Bu Maç Önemli?

Bu karşılaşma, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasındaki mücadelesine başlangıcı temsil ediyor. Hem takım kadrosu hem de teknik direktör yönetiminde yapılan güçlendirmelerle birlikte sarı-kırmızılıların Avrupa’da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Yayın Bilgileri – Özet Tablo

Bilgi Detay Maç Eintracht Frankfurt – Galatasaray Tarih 18 Eylül 2025, Perşembe Saat 22:00 TSİ Yayıncı Kanal TRT 1 (şifresiz canlı)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Maç Takvimi

Hafta Tarih Saat (TSİ) Rakip Dekor 1. 18 Eylül 2025 22:00 Eintracht Frankfurt Deplasman 2. 30 Eylül 2025 22:00 Liverpool İç saha 3. 22 Ekim 2025 19:45 Bodø/Glimt İç saha 4. 5 Kasım 2025 23:00 Ajax Deplasman 5. 25 Kasım 2025 20:45 Union Saint-Gilloise İç saha 6. 9 Aralık 2025 23:00 Monaco Deplasman maçı 7. 21 Ocak 2026 20:45 Atlético Madrid İç saha 8. 28 Ocak 2026 23:00 Manchester City Deplasman