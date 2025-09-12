Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, ilk maçına zorlu bir deplasmanda çıkacak.
Maç Detayları
-
Rakip: Eintracht Frankfurt – Galatasaray
-
Tarih: 18 Eylül 2025, Perşembe
-
Saat: 22:00 (Türkiye Saati ile)
-
Yer: Deutsche Bank Park, Frankfurt
-
Yayın Kanalı: TRT 1 üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Neden Bu Maç Önemli?
Bu karşılaşma, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasındaki mücadelesine başlangıcı temsil ediyor. Hem takım kadrosu hem de teknik direktör yönetiminde yapılan güçlendirmelerle birlikte sarı-kırmızılıların Avrupa’da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
Yayın Bilgileri – Özet Tablo
|Bilgi
|Detay
|Maç
|Eintracht Frankfurt – Galatasaray
|Tarih
|18 Eylül 2025, Perşembe
|Saat
|22:00 TSİ
|Yayıncı Kanal
|TRT 1 (şifresiz canlı)
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Maç Takvimi
|Hafta
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Rakip
|Dekor
|1.
|18 Eylül 2025
|22:00
|Eintracht Frankfurt
|Deplasman
|2.
|30 Eylül 2025
|22:00
|Liverpool
|İç saha
|3.
|22 Ekim 2025
|19:45
|Bodø/Glimt
|İç saha
|4.
|5 Kasım 2025
|23:00
|Ajax
|Deplasman
|5.
|25 Kasım 2025
|20:45
|Union Saint-Gilloise
|İç saha
|6.
|9 Aralık 2025
|23:00
|Monaco
|Deplasman maçı
|7.
|21 Ocak 2026
|20:45
|Atlético Madrid
|İç saha
|8.
|28 Ocak 2026
|23:00
|Manchester City
|Deplasman
Muhabir: Haber Merkezi