Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, toplam 6 gündem maddesi ele alındı. Taşınmaz tahsisi, gelir tarifeleri revizeleri, mezarlık alanı projesi ve çeşitli imar planı teklifleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Toplantının en dikkat çekici kararı ise Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuna katılacak 10 yeni otobüs alımı kararı oldu.

Meclis’te alınan karar doğrultusunda vatandaşların şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve konforlu seyahat olanaklarını artırma yatırımları kapsamında Büyükşehir’in ulaşım filosuna 10 yeni otobüs alımı kararı alındı.

Toplantıdaki birlik ve beraberlik ruhunun Kahramanmaraş’ı daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir haline getireceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Meclisimizin Eylül ayı toplantısını belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplam 6 gündem maddesini görüşerek şehrimizin geleceği adına önemli kararları birlikte aldık. Taşınmaz tahsislerinden gelir tarifesi düzenlemelerine, mezarlık alanı projelerinden imar planı tekliflerine kadar birçok başlıkta şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik adımlar attık. Kahramanmaraş’ın her alanda gelişimini sağlamak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kararlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.