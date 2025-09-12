Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şubesi, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen programa çok sayıda gazeteci katıldı.

Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Çetin, sendikanın eğitim çalışanlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Eğitim emekçilerinin karşılaştığı sorunların çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Çetin, “Sendika olarak önceliğimiz her zaman öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın hakkını savunmak olmuştur” dedi.

Çetin, Kahramanmaraş’ta yapılan eğitim yatırımlarına da değinerek, kamuoyunun merak ettiği konular hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Kentteki derslik sayılarının artırılması, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Program sonunda Başkan Çetin, katılım sağlayan basın mensuplarına teşekkür ederek, doğru bilgilendirme ve kamuoyunun aydınlatılması noktasında basının önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.