Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ağustos 2025 sonuçlarını açıkladı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, son on iki ayda ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 24,64 artış gösterdi.

Aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 32,95 olarak gerçekleşirken, döviz kurlarında da artışlar yaşanırken, Dolar yüzde 20,7; Euro ise yüzde 26,8 oranında değer kazandı. Yılbaşından bu yana değerlendirildiğinde ise 2025’in ilk 8 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 14,4 oranında yükseldi. Bu dönemde ise enflasyon yüzde 21,5; dolar yüzde 16,3 ve euro yüzde 31,3 oranında arttı.

Veriler, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya kıyasla ortalama yüzde 3,98 oranında arttı. Böylece fiyatlar 6 ay üst üste yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.