Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kullar Mahallesi Aynalı Mezar mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.