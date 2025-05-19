Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın zaferi, Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şampiyonluk sevincini yaşamak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Caddesi'nde bir araya geldi. Meşaleler, bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde sokakları dolduran taraftarlar, Galatasaray marşları söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalar, geç saatlere kadar renkli görüntülerle devam etti.