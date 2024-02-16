UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Sparta Prag'ı Mauro Icardi'nin son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların zaferi Çekya basınında da manşetleri süsledi.

Blesk'te yer alan haberde, Fenerbahçe vurgusu yapıldı.

Icardi'nin golünün manşetlere çıkarıldığı haberin detayında, "Sparta Eylül 1989'da Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçtan beri Türkiye'de üst üste 7. müsabakayı kazanamadı ve bu süreçte 6. yenilgisini aldı." ifadeleri kullanıldı.



"Icardi nakavt etti"

Idnes ise "Son sözü Icardi söyledi" başlıklı haberde, Galatasaray'ın yıldızlarının cezayı kestiğinden bahsedildi.

Ceska televize de "Icardi nakavt etti" başlığını kullandı. Haberde, Muslera'nın son dakikada yüzüyle kurtardığı şuta vurgu yapıldı.

Sport ise "Çılgın maçın en çılgın kısmı ise karşılaşmanın sonuydu. Wiesner'in kaçırdığı gol sonrası Icardi maça son noktayı koydu." ifadelerini kullandı.



Resmi siteden Galatasaray taraftarına övgü

Sparta Prag kulübünün resmi sitesinde ise Galatasaraylı taraftarlara vurgu yapıldı.

"Galatasaraylı taraftarların maçın başlamasıyla yaptığı ıslık ve tezahürat sağır edici bir kükremeye dönüştü." ifadelerinin kullanıldığı haberde, Sparta Prag'ın son dakikada kaçırdığı pozisyon ve Icardi'nin golünden bahsedildi.