Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili Galatasaray’dan yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha’nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Zaha’nın yakın zamanda İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

30 yaşındaki yıldız futbolcu son olarak forma giydiği Crystal Palace’ta 28 resmi maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.