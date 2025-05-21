TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı.
Gassal dizisi hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla milyonların beğenisini kazanmayı başardı.
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.
Gassa dizisinin 2. sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral birlikte paylaşacak.
İlk sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 2. sezon tarihi son günlerde gündemde yer alıyor.
Merakla beklenen dizinin yayınlanacağı tarih açıklandı ve izleyiciler gün saymaya başladı.
Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merakla beklenen o tarih...
Gassal 2. sezon ne zaman?
Gassal 2. Sezon 1. Bölüm, 24 Mayıs 2025 tarihinde Tabii platformunda izleyiciyle buluşacak.