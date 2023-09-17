Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Zeugma Mozaik Müzesi'nde açılışının yapıldığı organizasyonunun Festival Park'taki etkinliklerinde, kent ve çevre illerden gelen yiyecek ve içecek işletmeleri stantlarını kurdu.

Festivale katılan işletmeler, Avrupa Birliği'nin (AB) tescil ettiği Antep baklavasından kebap çeşitlerine ve onlarca yöresel lezzeti ziyaretçilere tattırma fırsatı buldu. Hünerlerini sergileyen kebap ustalarının kurduğu mangallardan ise dumanlar yükseldi.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, işletme ve ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tattı.

Vatandaşlar, bir işletmenin festival alanına vinçle konumlandığı 1 ton ağırlığındaki Antep fıstıklı dondurmaya ilgi gösterdi. Dondurma ustaları, satırla kestiği dondurmaları vatandaşlara ikram etti.

Çocuklar ise kendilerine hazırlanan alanlarda çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Etkinlikte sanatçı Fatma Turgut da konser verdi.

24 Eylül'de sona erecek festivalde, çok sayıda yerli ve yabancı şefin eşliğinde çeşitli yarışma ve paneller düzenlenecek.