Aksu TV’de uzun yıllar özveriyle görev yaptıktan sonra Anadolu Ajansı’na geçen gazeteci Gökhan Çalı, Merve Nur Demirci ile hayatını birleştirdi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen görkemli törende Çalı ve Demirci ailelerini, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Kahramanmaraş basın camiasının da yoğun ilgi gösterdiği düğünde davetliler, gönüllerince eğlenerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Nikâh şahitlerinin huzurunda bir ömür boyu mutluluğa “Evet” diyen Çalı ve Demirci, tören sonunda kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı.