Çırağan Mabeyn Salonu'nda gerçekleşen düğün töreninde, Uzun ve Salman ailelerini sevdikleri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu bu özel gecede, çiftin mutluluğu paylaşıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve genç iş insanı Aykut Balcıoğlu üstlendi.

Törende konuşan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Ömer Faruk Salman, mesleki başarılarıyla tanıdığımız bir isim. Bu özel gününde yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisine ve değerli eşine huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

Düğüne katılan konuklar, gece boyunca genç çifti tebrik ederek, mutluluklarını paylaştılar. Renkli anların yaşandığı düğün töreninde, davetliler müzik eşliğinde eğlenerek keyifli vakit geçirdiler.

Salman ve Uzun aileleri, bu özel günlerinde yanlarında olan tüm dostlarına teşekkür ederek, “Bugün, hayatımızın en mutlu günlerinden biri. Bizleri yalnız bırakmayan ve mutluluğumuzu paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dediler.

Bizler de Aksu TV olarak genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt