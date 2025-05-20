Liva Düğün Salonu’nda gerçekleşen nikâh töreni, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından kıyıldı. Başkan Görgel, evliliğin kutsal ve anlamlı bir birliktelik olduğunu vurgulayarak genç çifte ömür boyu mutluluk temennilerinde bulundu.

Evlilik cüzdanı, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil tarafından takdim edildi. Nikâh töreninde birçok siyasi, bürokrat ve medya temsilcisi şahitlik yaparken, gece boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Sade ve zarif atmosferiyle dikkat çeken düğün, davetlilerden tam not aldı.

Siyaset, medya ve bürokrasiyi bir araya getiren bu özel gecede, genç çiftin ilk dansı alkışlar eşliğinde gerçekleşti. Aksu TV ailesi olarak, Sibel Atıcı ve Sıddık Mercimek çiftine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz.