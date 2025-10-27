Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında kritik mücadeleye çıkıyor!
Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

📅 Tarih: 26 Ekim 2025, Cumartesi
🏟️ Stad: Gaziantep Stadyumu
🕗 Saat: 20.00
📺 Yayın: beIN SPORTS 1
⚖️ Hakem: Atilla Karaoğlan
👥 Yardımcı Hakemler: Ceyhun Sesigüzel – Serkan Çimen

Fenerbahçe Seriyi Sürdürmek İstiyor

Son olarak Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe,
hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Stuttgart’ı 1-0 yenerek moral depoladı.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 9 haftada 19 puan toplayarak üçüncü sırada bulunuyor.
Hedef, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönüp Beşiktaş derbisine moralli çıkmak.

Gaziantep FK Yükselişte

Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep FK,
son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Kendi evinde taraftar desteğini de arkasına alacak olan kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Fenerbahçe’de Sakat Yok!

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk kez tam kadro sahaya çıkacak.
Uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da takıma geri döndü.

MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: Burak, Arda, Tayyip Talha, Rodrigues, Luis Perez, Melih, Maxim, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Bayo.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

