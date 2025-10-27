Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariler ile uyuşturucu ticareti yapan zanlılar yakalandı.

40 Yıl Hapis Cezalı Firariler Adalete Teslim Edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, ağır suçlardan aranan iki firari şahıs yakalandı.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Yarar Sağlama” suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

“Kasten Öldürme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret” suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şahıs da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan her iki firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucuya Ağır Darbe

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan 15 yıl 13 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aynı tarihte gerçekleştirilen operasyonlarda 8,23 gram metamfetamin, 45 adet reçeteye tabi sentetik hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Farklı bir operasyonda ise 56,22 gram metamfetamin bulundu.

Yapılan işlemler sonucunda adli mercilere sevk edilen 5 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehirde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlulara yönelik operasyonların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.