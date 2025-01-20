Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastane bünyesinde hacamat tedavisinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve kupa tedavisinin uygulanma şeklinden bahseden Uzman Doktor Mustafa Soylu, kupaların boyutlarının uygulanacak alanın boyutuna göre değiştiğini ve her bir kupanın tek kullanımlık olduğunu söyledi.

Sıkı bir sterilizasyon yapıldıktan sonra cildin vakumlandığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Çizikler atılır, yine cilt vakumlanır, sonunda yine sıkı bir sterilizasyon uygulanır. İşlem yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir. Her tıbbi işlemde olduğu gibi hacamat uygulamasında da küçük morluklar, kısa süreli uyuşma, ağrı, baş dönmesi gibi istenmeyen bazı etkiler gelişebilmektedir. Hacamat tedavisi SGK ödeme kapsamı dışındadır."