Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşleri açıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı gündüz bakım evlerinde sunulan eğitim hizmetleri, gece saatlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Çocukların güvenli bir ortamda kaliteli eğitim almasını sağlamak için planlanan gece kreşleri, akşam saat 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek. 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik bu yeni uygulama için başvurular alınmaya başlandı.

GECE KREŞLERİ HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERECEK

Gece kreşleri, haftanın 7 günü hizmet sunacak ve ailelerin ihtiyacına göre aylık ya da saatlik kayıt seçenekleriyle faaliyet gösterecek. Sabah ve akşam bölümü uygulamasıyla birlikte gündüz bakım evleri 24 saat açık olacak.