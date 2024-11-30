Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti sunduğu “Haydi Sofraya” restoranlarının 7’nci şubesi Gazikent’te açılmaya hazırlanıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kısa sürede Gaziantep halkının beğenisini kazanan ve kent genelinde hızla büyüyen “Haydi Sofraya” restoranları, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Özellikle öğrenci, çalışan ve emekliler tarafından yoğun ilgi gören restoranlar, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nin alt katı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kitap Kafe, Nizip, Düztepe Çamlık ve KÜSGET’teki mevcut şubelerinin ardından Gazikent’te de hizmet vermeye başlayacak.

4 ÇEŞİT YEMEK SADECE 40 TL

Gastronomi şehri Gaziantep’in lezzetlerini vatandaşlarla buluşturan “Haydi Sofraya”, dört çeşit yemeği 40 TL gibi uygun bir fiyatla sunuyor. Restoran, öğle servislerini 12.00-13.30, akşam servislerini ise 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Ayrıca sabah ve öğleden sonra çay, kahve, simit ve poğaça gibi ikramlarla gün boyunca hizmet veriyor.

YENİ ŞUBE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Günlük binden fazla kişiye hizmet veren “Haydi Sofraya”, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Yeni şubeler için çalışmalar hızla sürerken, Gazikent halkı da uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmetiyle buluşmayı bekliyor.