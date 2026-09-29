Gaziantep’in merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana gelen iş kazası yerel bölgeyi yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, Gaziler Mahallesi 154041 No'lu Cadde üzerinde yapımı devam eden 6 katlı bir inşaatta sıhhi tesisat çalışması yapan 17 yaşındaki Halil Yağız, çalışma esnasında dengesini kaybetti. Yüksekten beton zemine çakılan genç işçiyi gören mesai arkadaşları ve çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler Olay Yerinde Hayatını Kaybettiğini Belirledi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yüksekten ağır şekilde düşen Halil Yağız’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Polis ekiplerinin inşaat alanında yaptığı incelemelerin ardından genç tesisatçının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.