Saat 12.00 sıralarında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu köyü çıkışı üzerinde 16 yaşlarındaki M. K., babası evde olmadığı sırada babasına ait 55 ALZ 99 plakalı otomobili izinsiz aldı.

Otomobil taklalar attı

5 arkadaşını da yanına alarak gezmeye çıkan M. K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar attı. Kazada sürücü M. K. ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

2 gencin cansız bedenleri çıkarıldı, 4 kişi yaralandı

Can pazarının yaşandığı feci kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçta sıkışan 6 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından, araç sürücüsü M. K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 4 genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.