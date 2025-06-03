Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, Kahramanmaraş’ı yasa boğdu. Eyüpsultan Mahallesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, Kahramanmaraşlı 112 Acil Sağlık personeli Gülseren Kestanlıoğlu ile 6 yaşındaki kızı Eylül ve 5 aylık oğlu Atlas Mete hayatını kaybetti.

Karşı Şeride Geçen Araç Faciaya Neden Oldu

İddiaya göre, karşı şeride geçen bir otomobil, sağlık çalışanı Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı araca çarptı. Kaza sonucu Gülseren Kestanlıoğlu ve iki küçük çocuğu olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçtaki sürücü Yunus Emre Kuvrağ ve yolcu İsmail Volkan Deler de hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı beşe yükseldi.

Ağır yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ve annesi Naile Kestanlıoğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğum İznindeydi, Dönüş Yolunda Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybeden sağlık çalışanı Gülseren Kestanlıoğlu’nun doğum izninde olduğu ve ailesiyle birlikte bir yakınlarının düğününden döndüğü öğrenildi. Henüz çok küçük yaşta hayatını kaybeden iki çocuğun ölümü, Türkiye genelinde derin bir üzüntüye neden oldu.

Kahramanmaraş’ta Gözyaşlarıyla Uğurlanacaklar

Acı haberin ardından hem sağlık camiası hem de Kahramanmaraş halkı büyük bir yas yaşadı. Gülseren Kestanlıoğlu, Eylül ve Atlas Mete’nin cenazeleri bugün Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sosyal medyada binlerce vatandaş ve sağlık çalışanı olayla ilgili başsağlığı ve taziye mesajları paylaştı.