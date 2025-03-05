GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şubat ayında Gaziantep'ten 803 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Ünverdi yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'i dönem ve aylık bazda en fazla ihracat yapan 6'ncı il olduğunu dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Enflasyon verilerine bakıldığında enflasyonda yıllık bazda 9 aydır devam eden gerileme memnuniyet verici. Ancak bu süreçte sanayi ve ekonomik aktivitenin devamı için özellikle ihracat tarafının canlı tutulması önem taşıyor. Küresel durgunlukla birlikte, ekonomi savaşlarının kızıştığı, belirsizliklerin arttığı bu ortamda pazarlarımızı kaybetmeden rakiplerimizle rekabet edebilir durumda olmalıyız."

Ünverdi, iş dünyasının büyük özveriyle çalıştığını belirterek, "Bu zor koşullarda üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.