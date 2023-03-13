Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'nde konuşlanan ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Afetzedelerin başta kuru gıda, su, kıyafet, sıcak yemek ve ekmek gibi ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, sosyal markete gelen taleplere yanıt veriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kılıç, AA muhabirine, bölgede çeşitli birimlerden 114 ekiplerinin bulunduğunu, çöp konteynerleri, temizlik araçları ve vidanjörlerle özellikle Onikişubat ilçesinde temizlik hizmeti verdiklerini söyledi.

Ekiplerin çadırları dolaşıp sosyal market yazılımı üzerinden ihtiyaçları belirlediğini, yardımın çadıra teslim edilip edilmediğinin hızla tespit edilebildiğini aktaran Kılıç, çocuklar için de mobil oyun tırıyla sosyal aktiviteler düzenlendiğini ifade etti.

Kurdukları mobil mutfak ile günlük iki öğün 4 bin kişilik yemek ve 10 bin ekmek çıkardıklarını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Bölgede görev yapmak çok farklı bir duygu. Bunu kelimelerle ifade etmek çok zor. Bu çocukların yüzündeki gülümseme anlatılacak bir şey değil. Devletin milletiyle beraber olduğunu göstermek için mücadele ediyoruz. Allah razı olsun onlar da bizi çok sıcak karşılıyorlar. Bize çadırlarını açıp çay ikramında bulunmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kılıç, hizmetlerinin tamamen normalleşme sağlanıncaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.