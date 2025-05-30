Gazze, modern çağın en ağır insani felaketlerinden birinin, göz göre göre yaşandığı bir coğrafya haline geldi.

Gıda sadece bir temel ihtiyaç değil, aynı zamanda bir müzakere kartına, savaş silahına ve savaş stratejisine dönüşmüş durumda.

Bu kapsamda İsrail'in aylarca ambargo altında tuttuğu Filistinliler, yardım dağıtımının üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile geri kalan bölgeleri ayıran İsrail’in "Netzarim Koridoru" adını verdiği bölgeye akın etti.

"Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında bulunan az miktardaki yardımı alan Filistinliler, yardım kolileri ile geri dönerken görüntülendi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle bölgede insani felaketin derinleştiğini ve 60 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.