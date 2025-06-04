Gazze Şeridi'nde uzun süredir ağır saldırılara, aç ve zorla yerinden edilmeye maruz bırakılan Filistinliler, yaklaşan Kurban Bayramı'na, İsrail'in uyguladığı soykırımın gölgesinde giriyor.

Harabeye dönmüş kent sokakları defalarca zorla yerinden edilen Filistinliler için sığınacak bir yer haline gelmişken, sokak köşelerinde biriken yığınlar arasında açlıktan bitkin düşmüş yüzlerde bayram neşesinden eser yok.

Filistinliler bu sene de bayrama, yeni giysiler almak, kurbanlıkları hazırlamak gibi tatlı telaşlardan uzakta, ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan koruyan; mahrem ve onurlu bir hayatın olmadığı iptidai çadırlarda giriyor.

Bayram Gazze'ye halkın hayatta kalmak için en temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştığı, sürekli bombalanma, geniş çaplı yıkım, gelir kaynaklarının yokluğu ve insani yardımın tamamen kesildiği bir atmosferde geliyor.