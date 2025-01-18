İlkel çadırlarının içinde, bombalamalar ve alevler arasında çocuklukları çalınan Gazzeli çocuklar trajik bir hayata maruz kalıyor.

Moloz haline gelmiş ve elinden alınmış okullarına karşı üzüntü ve özlem duyguları besleyen Gazzeli çocuklar, daha iyi bir hayat yaşamak istiyor.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes ilanına rağmen, yaklaşık 16 ay süren İsrail saldırılarının Gazze sakinlerinde oluşturduğu derin yaralar, büyük yıkımlar, kıtlık ve trajedi hala tazeliğini koruyor.

Gazzeli çocuklar, umut ve huzur vaat eden bir geleceğin hayalini kuruyor ve 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesle en azından akan kanın durmasını sabırsızlıkla bekliyor.