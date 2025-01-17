İsrail'in operasyonları sırasında geri çekilmeye başladığı bildirilirken, ateşkesin duyurulmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğü ifade edildi.

Ateşkes, çatışmalardan etkilenen bölgelerde kısa süreli bir rahatlama sağlarken, barışın kalıcılığına dair endişeler gündemdeki yerini koruyor. Gazze halkı, saldırıların tamamen sona ermesini beklerken, uluslararası toplum, kalıcı bir çözüm için taraflar üzerinde baskıyı artırıyor.

Dünya genelinde pek çok lider ve sivil toplum kuruluşu, ateşkesin sürdürülmesi ve bölgede barışın sağlanması için tarafları sorumluluk almaya davet etti. Gazze’deki insani kriz ise devam ediyor ve tarafların barış çabalarını hızlandırması gerektiği vurgulanıyor.

Barışın kalıcı hale gelmesi için uluslararası desteğin önemine dikkat çekilirken, tarafların ateşkese bağlı kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.