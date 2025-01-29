Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef aldığı aktarılan haberde, saldırıda 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi isimli kız çocuğunun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.