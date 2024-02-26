İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu sabah saatlerinde El Sabra Mahallesi'ndeki Kali ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu 2 çocuk ve bir yaşlı adam hayatını kaybetti, enkaz altından 3 kişi çıkarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 ekimden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiğini aktardı.

Öte yandan Gazze kentindeki Filistinliler, açlık nedeniyle ve İsrail bombardımanından korunmak için yanlarına alabildikleri eşyalarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir Al Balah iline göç etti.