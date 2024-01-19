Kuzeydeki operasyonunu güneye genişleten İsrail, on binlerce sivilin sığındığı Refah kentini yine vurdu.

Gece yarısı bir eve füze isabet etmesi sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar oldu.

Öte yandan BM'ye ait bir sağlık kliniğine de füze isabet ettiği öğrenildi. Gazze'nin merkezinde yer alan sığınmacı kamplarının da vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bine yaklaştı.