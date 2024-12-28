İsrail’in Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda yer alan en-Naami ailesinin evine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Filistinli Sivil Savunma ekipleri saldırı düzenlenen bölgede arama kurtarma çalışmaları düzenledi.

İsrail ordusu dün, kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Kemal Advan Hastanesi'nden tahliye edilen yaralılar ve hastalar, Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.