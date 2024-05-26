İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenledi.

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, hükümetinin istifasını ve erken seçimlere gidilmesini istedi.

Göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "Kanlı başbakanın elinde kan var" diye sloganlar attı.

Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye Polis, TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.