Önder Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği, Gazze’de yaşanan insani krize sessiz kalmadı.

Dernek Başkanı Ali Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri öncülüğünde hayata geçirilen “Gazze’de Hayata Destek Ol” projesi kapsamında, 15 çadır bedeline karşılık gelen 525 bin TL İHH aracılığıyla Gazze’ye gönderilecek.

Yapılan bağışla, savaşın gölgesinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazzelilere barınma imkânı sağlanacak. İHH Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. Yusuf Bülbül, yapılan bu anlamlı katkıdan dolayı Önder Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği’ne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Bu kıymetli destek, mazlum kardeşlerimize umut olacaktır.”