Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Levent (43), Emine (37), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'in (12) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak yıkımın yaşandığı bölgede kurulan taziye çadırına getirildi.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne götürüldü.

Anne ve baba ile 2 çocuğun cenazeleri, ikindi vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.