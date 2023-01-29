Kar, kentin yüksek kesimleri ile Göksun, Elbistan, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde etkili oldu.

Karayolları 55. Şube Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara yollarında ulaşımın kapanmaması için çalışma başlattı.