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Karayolları 55. Şube Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara yollarında ulaşımın kapanmaması için çalışma başlattı.

Kar, kentin yüksek kesimleri ile Göksun, Elbistan, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde etkili oldu.

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