İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'in ilk 4 ayında 369 bin 457 sürücüye trafik ışık ihlaliyle ilgili işlem yapıldığını bildirdi.

2024 yılında 137 kişi yani her 3 günde 1 kişi “kırmızı ışık ihlali” nedeniyle hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili, "Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi. Bu kapsamda toplam 498 bin 666 sürücüye işlem yapıldı.