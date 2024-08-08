2017 yılında tescillenen bu değerli kültür mirası, ceviz ağacından el oyması yapılarak özenle hazırlanmaktadır ve özellikle gelinlere çeyiz sandığı olarak kullanılmaktadır.

Değişen zamanla birlikte Maraş sandığı, hem motif hem de şekil olarak farklılıklar göstermiştir. Geleneksel motiflerin yanı sıra modern tasarımlar da eklenerek sandıklar, geçmişin izlerini günümüze taşımaktadır. Ceviz ağacının dayanıklılığı ve doğal güzelliği ile birleşen bu sandıklar, sadece işlevselliği ile değil, aynı zamanda estetik görünümleri ile de dikkat çekmektedir.

Kahramanmaraş’ın tanınmış oymacı ustaları, bu köklü geleneğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, her genç kızın bir sandığa sahip olması gerektiğine inanıyor. Bir oymacı ustası, "Biz atalarımızdan böyle gördük ve bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraşlılar olarak her genç kızın sandığı olmalı," diyerek bu kültürün yaşatılmasının önemine dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandığı, yalnızca bir eşya değil, aynı zamanda zengin bir kültürel mirasın da simgesi. Bu değerli el sanatının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, sadece Kahramanmaraşlılar için değil, tüm Türkiye için önemli bir görevdir.

Kahramanmaraş’ın ceviz oyma sandığı, tarih boyunca taşınan bir geleneği ve el emeğini temsil ediyor. Günümüzde de bu kültür mirasının korunarak geleceğe taşınması, geçmişle bağları güçlendirmekte ve zengin kültürel mirasımızı yaşatmaktadır.

Editör: Yunus Firdevsoğlu