Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir altyapı ağı oluşturmak amacıyla yürüttüğü projelere aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerini kapsayan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke inşaatı çalışmaları, 600 milyon TL bedelle sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen bu yatırımla, altyapı hizmetlerinde kalite, kapasite ve dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde Sütçü İmam, Kayabaşı, Divanlı, Senem Ayşe, Gazipaşa, Pınarbaşı, Duraklı, Sakarya mahalleleri ile Onikişubat ilçesindeki Gedemen Mahallesi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

İhale kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların mevcut durumuna ilişkin bilgiler şu şekildedir:

İçme Suyu Hattı: 49.074 metre uzunluğunda içme suyu hattı inşası hedeflenmiş olup, bugüne kadar 7.283 metre hat tamamlanmıştır.

Kanalizasyon Hattı: 33.421 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşası planlanmış, bu kapsamda 6.448 metre kanalizasyon hattı döşenmiştir.

Yağmur Suyu Hattı: 3.544 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı öngörülmüş; çalışmalar neticesinde 3.711 metre tamamlanarak ihale metrajının üzerine çıkılmıştır.

Menfez Çalışmaları: Altyapı çalışmaları kapsamında, yağmur suyu yönetimini güçlendirmek ve taşkın riskini azaltmak amacıyla menfez inşaatları da eş zamanlı olarak devam etmektedir. Bu çalışmalarla, şehir içi su tahliye kapasitesi artırılarak hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği daha güçlü şekilde korunmaktadır.

KASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı ağını sadece onarmakla kalmayıp aynı zamanda dayanıklılığını artırmayı ve modernizasyonu da hedefleyerek, Kahramanmaraş’ı geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçlü bir altyapı sistemine kavuşturmayı amaçlamaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından şehir genelinde oluşan altyapı hasarlarının da bilincinde olarak, kapsamlı bir yenileme süreci başlatılmıştır. Yürütülen bu projeler, Kahramanmaraş’ın geleceği için önemli bir adım niteliğindedir.

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, su ve kanalizasyon hizmetlerinde sürekliliği sağlamak ve daha dirençli bir şehir inşa etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.