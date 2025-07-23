Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı su temini konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, şehirdeki en önemli su arıtma tesislerinden biri olan Ayvalı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde kritik bağlantı ve kapasite artırımı çalışması başlatıldı.

KASKİ ve DSİ tarafından inşa edilen çelik isale hattına yapılan bağlantı, şehrin içmesuyu altyapısını daha da güçlendirecek.

Proje kapsamında 1000 mm çapında 250 metre çelik boru kullanılarak Ayvalı İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne direkt bir hat çekiliyor. Modern borular, suyun daha hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde tesise ulaşmasını sağlayacak.

Projenin önemli bir parçası olarak 1 adet Tevkif Vana Odası inşaatı da hızla devam ediyor. İnşa edilen vana odası, su akışının kontrolünü ve gerektiğinde yönlendirilmesini sağlayarak tesisin operasyonel esnekliğini artıracak.

Yapılan çalışmalarla birlikte içmesuyu şebekesinin uzun vadeli sürdürülebilirliği için hayati hayati önem taşıyor.

Yapılan bu bağlantı sayesinde, Ayvalı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi daha etkin bir şekilde kullanılabilecek ve şehrin artan su ihtiyacına cevap verilebilecek.