Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Başkan Fırat Görgel öncülüğünde uzunca bir aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’na ziyaretçi akını devam ediyor.

Büyük bir coşku ve heyecanla açılışı gerçekleştirilen fuarda 11 gün geride kalırken ziyaretçi sayısı ise yüzbinleri aştı.

Fuarın bu derece büyük bir ilgi görmesinde yeniden düzenlenmesiyle oluşan heyecan ve özlemin yanı sıra sunulan etkinliklerin çeşitliliği ve zenginliği de etkili oldu.

Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece ticaretin merkezi değil, aynı zamanda büyükşehir belediyesinin fuar alanında kurduğu çocuk oyun ve etkinlik alanlarıyla hem çocuklar hem de ailelerin eğlence merkezi haline geldi.