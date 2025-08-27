Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kente adeta festival coşkusu yaşatıyor. 1 Ağustos Cuma günü görkemli bir törenle kapılarını açan fuar, 26. gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

Hafta sonu binlerce vatandaş aileleriyle birlikte fuar alanına akın etti. Renkli etkinliklerin ve birbirinden farklı stantların yer aldığı fuar, hem ticari hem de kültürel yönüyle dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk, fuarın Kahramanmaraş halkı tarafından ne denli benimsendiğini ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan çocuk oyun ve etkinlik alanları, hafta sonunun en gözde bölümlerinden biri oldu. Eğlenceli atölyeler, sahne gösterileri ve lunapark alanında keyifli vakit geçiren çocuklar unutulmaz anılar biriktirirken, aileler de fuar atmosferinin tadını doyasıya çıkardı.

Her yaş grubuna hitap eden içeriğiyle kültürel ve sosyal etkileşimin merkezi haline gelen Uluslararası Ağustos Fuarı, Kahramanmaraşlıların buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Fuar, sadece alışveriş değil; aynı zamanda eğlence, kültür ve birlikteliğin adresi haline gelerek şehirde uzun süredir özlenen bir canlılığı yeniden kazandırdı.