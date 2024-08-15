Açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve katılımcı rekoru kıran Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 6’ncı gününde de dopdolu etkinliklerle devam etti. 14 Ağustos Çarşamba günü, KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleşen programlar hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap etti.

Saat 16’da ziyaretçilerine kapılarını açan fuar alanı yine 7’den 70’e herkesin uğrak noktası oldu. Fuar alanı ziyaretçi akınına uğrarken birbirinden özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Fuarın 6. Gününde saat 20.00'de Dulkadiroğlu Gençlik Korosu sahne alarak müzikseverlere keyifli bir konser sundu. 20.30'da ise halk oyunları gösterisi ile yerel kültürün ritmi ve coşkusu sahneye taşındı. Saat 21.30'da ise ünlü sanatçı Muhammed Ali Uçar konseriyle fuara katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliklere 7’den 70’e tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi. Çocukların eğlenceye doyacağı, yetişkinlerin ise müziğin tadını çıkaracağı bu özel etkinlikler, fuar atmosferine renk katmaya devam ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu