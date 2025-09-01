Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli programların ardından görkemli bir final yaptı.

Kentte sosyal ve kültürel hayatın canlanmasına büyük katkı sağlayan fuar, hem esnafa önemli bir kazanç kapısı oldu hem de vatandaşlar için moral ve motivasyon kaynağı haline geldi. Birbirinden farklı etkinlikler, konserler ve gösterilerle zenginleşen fuar, Kahramanmaraş’ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım gördü.

Fuar alanını dolduran binlerce vatandaş, alışverişin yanı sıra eğlenceli etkinliklerle keyifli anlar yaşarken, stant açan esnaflar da gördükleri ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın geleneksel kültürünü yaşatmayı ve şehir ekonomisine canlılık katmayı amaçlayan Ağustos Fuarı, bu yıl da hedeflerine ulaşarak kent hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.